В Москве провели пикеты за освобождение украинских заключенных Кремля (фото, видео)
В столице РФ Москве 18 января активисты российской инициативы Стратегия-18 провели одиночные пикеты в поддержку украинских политзаключенных Кремля и с требованием их освобождения.
Об этом сообщает Крым.Реаліі.
"Мы провели серию пикетов за освобождение узников "списка Сенцова", за освобождение пленных украинских моряков и журналистов, а также узников "дела Веджие Кашка", которых тюремщики пытаются угробить без малейшего смущения. В Москве тоже не первый день идут пикеты в защиту Эдема Бекирова. Ольга Мазурова, активистка и врач по профессии, требует освободить невиновного человека, пока он жив", – рассказала участница акции Вера Лаврешіна.
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Она также сообщила, что к месту пикета подходили "необыкновенные провокаторы в форменных куртках с надписью по предотвращению правонарушений".
Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию Стратегия-18, названную в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года.
Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в оккупированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.
По данным правозащитников, более 60 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России и оккупированном ею Крыму.
Министерство иностранных дел Украины направило уже около 300 нот к России с требованием освободить украинцев, которые там находятся.