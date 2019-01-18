МИД Германии: предстоящие президентские выборы будут иметь решающее значение для Украины

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину.

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Гайко Маас считает, что предстоящие президентские выборы в Украине будут иметь решающее значение в вопросе демократического развития государства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маас сказал во время совместной с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным пресс-конференции в Киеве.

По его словам, предстоящие президентские выборы станут «важной вехой в развитии Украины относительно демократии».

«Мы исходим из того, что проведение этих выборов в марте будет иметь центральное значение для дальнейшего развития Украины», - заявил Маас.

Глава МИД заверил в дальнейшей поддержке Германией Киева. Как известно, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.