Проход через Керченский пролив уже открыт - глава МИД Германии
15:15, 18 января 2019Политика
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"Керченский пролив сейчас свободен - это то, что говорят все причастные", - сказал Маас.
Керченский пролив сейчас свободная / фото УНИАН
Корабли могут свободно проходить через Керченский пролив - теперь он открыт.
Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Германии Гайко Маас, передает Reuters.
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"Керченский пролив сейчас открыт - это то, что говорят все причастные", - сказал Маас во время визита в Москву.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель допустить специалистов из ФРГ и Франции в район Керченского пролива.
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