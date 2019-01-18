Проход через Керченский пролив уже открыт - глава МИД Германии

"Керченский пролив сейчас свободен - это то, что говорят все причастные", - сказал Маас.

Корабли могут свободно проходить через Керченский пролив - теперь он открыт.

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Германии Гайко Маас, передает Reuters.

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"Керченский пролив сейчас открыт - это то, что говорят все причастные", - сказал Маас во время визита в Москву.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель допустить специалистов из ФРГ и Франции в район Керченского пролива.