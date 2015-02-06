Пукач заявил, что всю правду о деле Гонгадзе знали лишь его мать, Федур и Подольский

Находясь в зале заседаний Аппеляционного суда Киева Пукач и его защита просят суд рассматривать дело в закрытом режиме, по его мнению, открытость процесса ничего не изменит, передает Обозреватель.

"Всю правду знали только мать Гонгадзе (Олеся Гонгадзе – мать Георгия Гонгадзе, умерла в 2013 году, адвокат Федур (Андрей Федур представлял интересы матери погибшего журналиста. – Ред.) и Подольский (Алексей Подольский – журналист, который также был жертвой Пукача, - ред.). Правда никому в этом процессе не нужна", - подчеркнул Пукач.

"Если б вы только знали, какой беспредел творился здесь", - добавил осужденный.

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Напомним, Апелляционный суд Киева назначил на 6 февраля на 10.00 рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему генералу МВД Алексею Пукачу, который осужден к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

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На вопрос журналистов о том, каким должно быть заседание, Пукач заявил: "Объективным, правдивым и истинным".

"А то, что было, я все признаю. В час, в одну минуту, в одну секунду я не мог и на Печерске, и на Теремках и на Шевченко, и на бульваре Леси Украинки. Все в чем я виноват, я расскажу суду", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, признает ли он себя виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, Пукач сказал: "Я все расскажу судье, чтобы не давать козырей продажным журналистам".

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Ранее Апелляционный суд, который в закрытом режиме рассматривает дело Пукача, дал месяц на получение доступа к государственной тайне участникам процесса.

Экс-генерал полностью признал свою вину, однако подчеркнул, что к преступлению причастны бывший президент Леонид Кучма и глава его администрации Владимир Литвин.Руководство МВД, СБУ и Генпрокуратуры уже выступило за проведение в дальнейшем открытого судебного заседания.