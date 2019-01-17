В Польше признали неконституционными положения об "украинских националистах" в законе про Институт нацпамяти

Президент Украины выразил благодарность президенту Польши Анджею Дуде и приветствовал решение суда.

Конституционный суд Польши признал, что положения поправки в закон об Институте национальной памяти в части, касающейся «украинских националистов», являются неконституционными.

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Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook. «Конституционный Суд Польши признал неконституционными термины «украинские националисты» и «Восточная Малопольша» в законе об Институте нацпамяти», - заявил он.

Порошенко выразил благодарность президенту Польши Анджею Дуде за инициирование производства и приветствовал решение Трибунала.

«Работаем дальше на укрепление украинско-польского партнерства», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2018 года польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом была введена уголовная ответственность за утверждение о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В МИД Польши разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима», и отметили, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте», а также борьба с «преуменьшением ответственности настоящих исполнителей преступления».

Министр иностранных дел Павел Климкин подчеркивал, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной", что отражено в законе об Институте национальной памяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию.

27 июня польский Сейм принял изменения в закон об Институте нацпамяти, которыми отменил положения об уголовной ответственности за приписывание полякам или государству ответственности за преступления нацистской Германии.