В Польше радикалы готовят провокации под видом «украинских националистов» - посольство

Посольство Украины в Польше предупреждает украинцев, что в Варшаве 11 ноября радикальные движения намерены совершить провокации под видом якобы «украинских националистов».

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Об этом сообщается в микроблоге Twitter Посольства Украины в Польше.

«По имеющейся оперативной информации, 11 ноября некоторые польские радикальные среды намерены совершить провокации, в том числе под видом так называемых украинских националистов. Посольство просит граждан Украины - жителей и гостей столицы Польши - в этот день проявлять особую бдительность и осторожность. Прежде всего во время пребывания в центре города и неподалёку от Национального стадиона», - говорится в сообщении.

«Обращаемся также к друзьям-полякам, чтобы во время празднования 100-летия восстановления независимости Польши не поддаваться на разного рода провокации, которые могут преследовать цель сознательного разжигания ненависти к украинцам. Не дадим себя спровоцировать», - призвали украинские дипломаты.