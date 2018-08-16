В Польше начали следствие относительно «уничижительных» заявлений главы Украинского общества

Речь идет о статье Уголовного кодекса, касающейся публичного оскорбления польского народа или Республики.

Окружная прокуратура в городе Замосць Люблинского воеводства Польши открыла следствие по делу относительно высказываний главы Украинского общества Григория Куприяновича на памятных мероприятиях в Сагрине, посвященных чествованию памяти украинцев, убитых в 1944 году.

Как сообщает «Польское радио», по словам заместителя окружного прокурора в Замостье Евы Кузьницкой, речь идет о статье Уголовного кодекса, касающейся публичного оскорбления польского народа или Республики. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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Отмечается, что официальных обвинений Григорию Куприяновичу пока не предъявили. Прокуратура будет изучать, в частности, видеоролик с выступлением главы Украинского общества и выяснять обстоятельства его высказываний.

«Это требует проведения процессуальных действий, поэтому было начато расследование, чтобы мы могли это выяснить», - добавила Кузьніцька.

Как сообщается, в прокуратуру обратился люблинский воевода Пшемыслав Чарнек, который считает, что глава Украинского общества во время своего выступления сравнил события в Сагрине в 1944 году с событиями на Волыни в 1943 году.

По словам Чарнека, Куприянович «сравнял 130 тысяч жертв (поляков) геноцида (якобы совершенного украинскими националистами – ред.) с несколькими сотнями гражданских украинцев, которые погибли в Сагрине 10 марта 1944 года», что «может быть преступлением».

С точки зрения польского воеводы, Куприянович своими высказываниями мог выразить пренебрежение к польскому народу.

По убеждению Чарнека, организация памятных мероприятий в Сагрине в тот самый день, когда отмечали 75 годовщину так называемого «кровавого воскресенья» на Волыни, была «одной большой провокацией».

В свою очередь, Григорий Куприянович в заявлении, направленном СМИ, написал, что действия воеводы «могут лишь привести к ухудшению польско-украинских отношений, и прежде всего они являются попыткой запугивания украинской громады в регионе и препятствованием представлению национальным меньшинством собственного взгляда на историю».

По его мнению, польско-украинский диалог станет сложнее, поскольку «решение люблинского воеводы перенесли в кабинеты прокуроров и, возможно, в судебные залы».

Куприянович считает «скандальной и недопустимой» реакцию Чарнека. На его взгляд, позиция воеводы означает, что «от власти идет послание, что украинец – это "националист", что даже участие в траурных мероприятиях по убитым соотечественникам может быть поводом для зачисления в «украинские националисты».

Глава Украинского общества сообщил, что обратится к польскому премьеру Матеушу Моравецкому с вопросом, выражают ли слова люблинского воеводы «официальную позицию правительства» и являются ли действия Чарнека «выражением реализации политики Республики Польша относительно украинского меньшинства».

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон об институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов.