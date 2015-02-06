Порошенко, Меркель и Олланд призвали Путина немедленно вывести войска - АП
Президент Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд призвали немедленно прекратить огонь на востоке Украины и вывести российские войска из Украины.
"Президент Петр Порошенко провел более чем пятичасовые переговоры с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом", - сообщает пресс-служба Президента.
Также в сообщении сказано, что стороны поддержали мирное урегулирование конфликта в Донецкой и Луганской областях и выразили надежду, что и Россия заинтересована в этом. Также сообщается, что Порошенко, Меркель и Олланд выработали совместные предложения относительно дальнейших шагов с целью реализации Минских договоренностей.
Читайте такжеОлланд и Меркель не привозили в Киев никаких предложений Путина, говорят в администрации Порошенко (видео)
"Трое лидеров призвали к немедленному прекращению огня, выводу иностранных войск с Украины, отводе тяжелой техники и вооружений, закрытию границы и освобождению всех заложников", - сказано также в сообщении на сайте Администрации Президента.
Кроме того, Президент Порошенко призвал европейских лидеров содействовать освобождению украинского пилота Надежды Савченко.
Стороны также обсудили возможности развития диалога в Нормандском формате.
Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко, Меркель и Олланд решили оставить результаты встречи в тайне.