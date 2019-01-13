Епифаний надеется, что все православные церкви признают ПЦУ

Епифаний призвал всех православных верующих присоединиться к ПЦУ, двери которой открыты для всех.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний выразил надежду, что в скором времени все украинское православие объединится, и шаг за шагом все поместные православные церкви признают ПЦУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время благодарственного молебна по случаю получения томоса об автокефалии для Православной церкви Украины в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Виннице.

«Я призываю всех (прийти) в нашу церковь, двери которой открыты для всех. Мы должны забыть все предыдущие обиды, мы должны забыть все, что было до сих пор, перевернуть эту новую страницу и писать уже нашу новейшую историю единой признанной автокефальной поместной православной церкви», - заявил он.

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«Если мы будем двигаться в этом направлении, если в основе этого будет любовь, то мы увидим, что в скором времени мы объединимся, и шаг за шагом все другие поместные православные церкви признают нашу автокефалию», - добавил Епифаний.

По его словам, было много скептиков, тех, кто не верил, что это произойдет. «Мы возлагали нашу надежду на Бога, мы верили, и Господь нам дал то, к чему мы стремились, и сегодня мы подтверждаем, что мы являемся независимой автокефальной, поместной православной церковью», - отметил митрополит Киевский и всея Украины.

«Мы верим, что Господь и в дальнейшем будет укреплять нашу веру, и мы в любви и единства будем праздновать нашу общую победу, которая даст нам тот долгожданный мир, к которому мы так стремимся», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.