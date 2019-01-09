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В Черное море вошел боевой корабль Северного флота РФ (фото)

12:29, 09 января 2019
Политика
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Корабль вошел в Черное море 9 января / фото facebook.com/Андрей Клименко

Об этом сообщил эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

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"Утром 9 января в Черное море вошел ракетный противолодочный эсминец "Североморск" (619), проект "Фрегат", по классификации НАТО - Udaloy", - говорится в его сообщении.

"Впервые за время оккупации Крыма в Черное море зашел не просто десантный корабль другого флота РФ, не Черноморского, а корабль, относящийся к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне", - добавил эксперт и опубликовал соответствующие фото.

фото facebook.com/Андрей Клименко

Ранее сообщалось, что десантный корабль 6-го флота ВМС США USS FortMcHenry (LSD 43) вошел в Черное море.

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Теги: #Россия#корабль#Черное море