Американский десантный корабль вошел в Черное море (фото)

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Десантный корабль 6-го флота ВМС США USS FortMcHenry (LSD 43) вошел в Черное море.

Об этом сообщается на сайте американских морских сил в Европе и Африке (NAVEUR-NAVAF), пишет Украинская правда.

"Вхождение USS Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу общую решимость обеспечить безопасность на Черном море и усиливает наши прочные отношения с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - сказала командующий 6-м флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти.

USS Fort McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Dance tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) January 6, 2019

Отмечается, что корабль будет проводить совместные операции с союзниками и партнерами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе.

USS FortMcHenry может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Для высадки на борт предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке LCACs (до 5 единиц) или десантных катеров LCM-6s (до 21 единиц).

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Также на борту корабля размещена площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

Как сообщал УНИАН, Военно-морской флот США регулярно действует в Черном море согласно международному праву, включая Конвенцию Монтре.

В течение 2018 года ракетные эсминцы класса Arleigh Burke USS Ross (DDG 71), USS Carney (DDG 64) и USS Porter (DDG 78), командно-контрольный корабль класса Blue Ridge USS Mount Whitney (LCC 20), десантный корабль-док Harpers Ferry класса USS Oak Hill (LSD 51) и высокоскоростное судно класса USNS Spearhead Carson City (T-EPF 7) проводили операции в Черном море.

Напомним, из-за конфликта в Керченском проливе в Украину прибыл первый военный корабль НАТО. 19 декабря разведывательный корабль Королевского флота HMS Echo пришвартовался у причала Одесского морского порта.

Согласно Конвенции Монтре от 1936 года, нахождение военных кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря не может длиться дольше 21 суток.