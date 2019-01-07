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Американский десантный корабль вошел в Черное море (фото)

08:36, 07 января 2019
Война
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Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море / фото twitter.com/USNavyEurope

Об этом сообщается на сайте американских морских сил в Европе и Африке (NAVEUR-NAVAF), пишет Украинская правда.

"Вхождение USS Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу общую решимость обеспечить безопасность на Черном море и усиливает наши прочные отношения с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - сказала командующий 6-м флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти.

Отмечается, что корабль будет проводить совместные операции с союзниками и партнерами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе.

USS FortMcHenry может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Для высадки на борт предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке LCACs (до 5 единиц) или десантных катеров LCM-6s (до 21 единиц).

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Также на борту корабля размещена площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

USS FortMcHenry будет проводить совместные операции с союзниками по обеспечению безопасности и стабильности в Европе / фото marinetraffic.com

Как сообщал УНИАН, Военно-морской флот США регулярно действует в Черном море согласно международному праву, включая Конвенцию Монтре.

В течение 2018 года ракетные эсминцы класса Arleigh Burke USS Ross (DDG 71), USS Carney (DDG 64) и USS Porter (DDG 78), командно-контрольный корабль класса Blue Ridge USS Mount Whitney (LCC 20), десантный корабль-док Harpers Ferry класса USS Oak Hill (LSD 51) и высокоскоростное судно класса USNS Spearhead Carson City (T-EPF 7) проводили операции в Черном море.

Напомним, из-за конфликта в Керченском проливе в Украину прибыл первый военный корабль НАТО. 19 декабря разведывательный корабль Королевского флота HMS Echo пришвартовался у причала Одесского морского порта.

Согласно Конвенции Монтре от 1936 года, нахождение военных кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря не может длиться дольше 21 суток.

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Теги: #НАТО#Черное море#ВМС США#корабль США