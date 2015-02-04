Финляндия выступила против предоставления Украине военной помощи

Таким образом он отреагировал на заявление президента Эстонии Томаса Гендрика Ильвеса о том, что Запад должен помочь Украине оружием, пишет «Европейская правда» со ссылкой на финскую газету Kaleva.

По мнению Стубба, необходимо "до конца пытаться избежать военного конфликта".

Как считает премьер Финляндии, основным методом давления на Россию должны оставаться санкции.

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Кроме того, Стубб подчеркнул, что вместо военной помощи Украине можно помочь за счет финансов, которые могли бы поступить от ЕС или МВФ.

Напомним, ранее президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес во время дискуссии с первым вице-президентом Европейской комиссии Франсом Тиммермансом в Таллиннском университете высказал мнение, что Украине нужно помочь оружием.