Парубий надеется на законодательное урегулирование перехода приходов из "УПЦ МП" в ПЦУ уже в январе

По словам Парубия, необходимо упорядочить «юридические моменты», каким образом должны происходить переходы приходов в другую церковную юрисдикцию.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассчитывает, что уже в январе будет законодательно урегулирован вопрос перехода приходов Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом Парубий сообщил в комментарии украинским СМИ после завершения торжественного богослужения в соборе святого Георгия в Стамбуле перед подписанием Вселенским патриархом Варфоломеем томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

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«Необходимо в законодательстве очень подробно прописать и сделать возможной юридическую правильность этих переходов», - заявил он.

По словам Парубия, необходимо упорядочить «юридические моменты», каким образом должны происходить переходы приходов в другую церковную юрисдикцию: «Каким голосованием, каким должен быть кворум».

«Поэтому, я планирую, возможно, уже в ближайшую сессионную неделю предложить законопроект, который подготовлен, который есть в ВР, который уже был утвержден комитетом, предложить его на рассмотрение ВР, чтобы мы смогли упорядочить и дать очень четкие юридические процедуры перехода церквей Московского патриархата в украинскую православную поместную церковь», - заявил председатель ВР.

Парубий выразил надежду, что уже в январе на ближайшей сессии эти процедуры будут юридически урегулированы.

«Я думаю, что этот процесс, который начался, он будет волнообразный и будет увеличиваться», - добавил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.