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Телеканал CNN убрал из своего новогоднего репортажа указание Симферополя как российского города (фото)

22:43, 02 января 2019
Политика
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Крым был аннексирован в 2014 году / скриншот

Американский телеканал CNN убрал из своего фоторепортажа о праздновании Нового года в разных странах мира упоминание Симферополя как российского города.

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Об этом сообщает "Гордон". На фотографии Симферополя вместо подписи "Россия" теперь указано просто "Крым".

В репортаже, который был опубликован 31 декабря, CNN последнюю правку сделала 2 января.

О том, что телерадиокомпания назвала Симферополь российским, обратило внимание посольство Украины в США. "Симферополь – это украинский город на Крымском полуострове, который оккупировала Россия. Не следуйте российскому сценарию", – отметили в диппредставительстве.

Россия оккупировала Крым весной 2014 года по итогам "референдума", результаты которого не признаются Украиной и большинством стран мира.

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Теги: #Крым#CNN