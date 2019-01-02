Телеканал CNN убрал из своего новогоднего репортажа указание Симферополя как российского города (фото)

На фотографии Симферополя CNN подпись "Россия" поменяла на "Крым".

Американский телеканал CNN убрал из своего фоторепортажа о праздновании Нового года в разных странах мира упоминание Симферополя как российского города.

Читайте такжеПутин и Макрон по телефону обсудили Украину

Об этом сообщает "Гордон". На фотографии Симферополя вместо подписи "Россия" теперь указано просто "Крым".

В репортаже, который был опубликован 31 декабря, CNN последнюю правку сделала 2 января.

О том, что телерадиокомпания назвала Симферополь российским, обратило внимание посольство Украины в США. "Симферополь – это украинский город на Крымском полуострове, который оккупировала Россия. Не следуйте российскому сценарию", – отметили в диппредставительстве.

Россия оккупировала Крым весной 2014 года по итогам "референдума", результаты которого не признаются Украиной и большинством стран мира.