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CNN назвал оккупированный Крым российским (фото)

10:59, 02 января 2019
Политика
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Фото из оккупированного Симферополя подписано как "Fireworks go off over central Simferopol, Russia" / фото twitter.com/UKRintheUSA

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В материале CNN о встрече Нового года во всем мире фото из оккупированного Симферополя подписано как "Fireworks go off over central Simferopol, Russia".

В ответ в украинском посольстве в США посоветовали CNN тщательней проверять факты и выбирать контент.

"Симферополь - украинский город на крымском полуострове, который оккупировала Россия. Не следуйте российскому сценарию", - сказано в сообщении посольства в Twitter.

Напомним, Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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Теги: #Крым#Россия#CNN#оккупация Крыма#Симферополь