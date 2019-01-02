CNN назвал оккупированный Крым российским (фото)

В украинском посольстве в США посоветовали CNN тщательней проверять факты и выбирать контент.

Американский телеканал CNN в своем новогоднем материале опубликовал фото, где оккупированный Крым значится, как часть России.

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В материале CNN о встрече Нового года во всем мире фото из оккупированного Симферополя подписано как "Fireworks go off over central Simferopol, Russia".

В ответ в украинском посольстве в США посоветовали CNN тщательней проверять факты и выбирать контент.

"Симферополь - украинский город на крымском полуострове, который оккупировала Россия. Не следуйте российскому сценарию", - сказано в сообщении посольства в Twitter.

We hope that our friends from @CNN will do better fact checking and content choice. Simferopol is a Ukrainian city in Crimean peninsula occupied by Russia. Don’t follow Russia’s playbook.#CrimeaIsUkrainepic.twitter.com/UuBSQp87BA — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) January 2, 2019

Напомним, Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.