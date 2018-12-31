Киев должен иметь настоящий интерес к прогрессу в решении ситуации на Донбассе - Курц
13:44, 31 декабря 2018Политика
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По мнению Курца, первым шагом к решению конфликта должно быть «прекращение огня на Востоке Украины».
Киев тоже должен иметь подлинный интерес в прогрессе, заявил Курц \ фото УНИАН
Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что Киев должен проявлять интерес к прогрессу в урегулировании ситуации на Донбассе.
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Об этом Курц заявил в интервью немецкому изданию Rheinische Post в воскресенье, 30 декабря, сообщает "Немецкая волна".
«Киев тоже должен иметь настоящий интерес в прогрессе», - cказал он.
По мнению Курца, первым шагом к решению конфликта должно быть «прекращение огня на Востоке Украины». В случае прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе, считает австрийский канцлер, можно будет рассматривать вопрос о поэтапном снятии санкций с России.
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