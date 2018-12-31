Киев должен иметь настоящий интерес к прогрессу в решении ситуации на Донбассе - Курц

По мнению Курца, первым шагом к решению конфликта должно быть «прекращение огня на Востоке Украины».

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что Киев должен проявлять интерес к прогрессу в урегулировании ситуации на Донбассе.

Читайте такжеСанкции с России нужно снимать только после прекращения огня на Донбассе - канцлер Австрии

Об этом Курц заявил в интервью немецкому изданию Rheinische Post в воскресенье, 30 декабря, сообщает "Немецкая волна".

«Киев тоже должен иметь настоящий интерес в прогрессе», - cказал он.

По мнению Курца, первым шагом к решению конфликта должно быть «прекращение огня на Востоке Украины». В случае прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе, считает австрийский канцлер, можно будет рассматривать вопрос о поэтапном снятии санкций с России.