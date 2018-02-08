Канцлер Австрии заявил о "позитивных сигналах" из России по миротворцам на Донбассе

Курц выразил полную поддержку Австрией идеи развертывания миротворцев ООН на востоке Украины.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц выразил готовность своей страны рассмотреть возможность участия в миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе в случае ее создания.

Об этом Курц сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Вене.

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Канцлер отметил, что федеральное правительство Австрии поддерживает идею развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. «Эта тема верная, правильная. Мы поддерживаем эту идею», - заявил Курц.

«Я понимаю, что пока до этого дойдет, пройдет еще много переговоров, нужно предпринять очень много шагов. Но я рад, что это желание существует с украинской стороны. Мы для воплощения этого желания, конечно, готовы помочь», - отметил он.

«Мы также знаем, что даже из России есть позитивные сигналы по этому вопросу, и если мы что-то можем сделать в этом направлении - конечно, мы это сделаем ... Как только эта миротворческая миссия будет создана, будет решаться вопрос о странах-участницах миссии. И если с украинской стороны будет просьба или желание, чтобы Австрия тоже присоединилась или предоставила какую-то помощь, то мы со стороны федерального правительства, со стороны министра обороны Австрии проведем обсуждение, выясним это", - сказал Курц, добавив, что в прошлом Австрия участвовала в подобных миссиях.

Справка УНИАН. 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ согласна на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

20 сентября во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко заявил, что гибридные «миротворческие предложения» от Москвы - это ее желанием легализовать своих «марионеток» на Донбассе и заморозить конфликт навсегда. Он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

Соединенные Штаты Америки в предложениях по миротворческой миссии ООН на Донбассе настаивают на отсутствии в ее составе россиян и доступе миротворцев к украинско-российской границе.