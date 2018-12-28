Украинский дипломат дал прогноз выхода США из договора по ракетам

Эксперт полагает, что действия Вашингтона связаны не только с поведением России.

Дипломат и глава фонда "Майдан иностранных дел", эксперт-международник Богдан Яременко высказал мнение, что развитие Китаем производства ракет средней и меньшей дальности сводит эффективность данного договора к минимуму.

Во время чата в Главреде он подчеркнул, что Россия, несомненно, нарушила международный документ, поэтому бойкот США в данной вопросе вполне закономерен.

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"Россия воспользовалась тем, что эти ракеты не запрещены вообще, и развивала также ракеты наземного базирования. Их она установила и угрожает европейским союзникам США из Калининграда и т.д. ", - сказал он.

Дипломат отметил, что Украине также должна внимательно следить за развитием ситуации, поскольку имеет в ней свой интерес.

"Украине необходимо очень внимательно следить за этой ситуацией, потому что для нас интересна перспектива создания не ядерного оружия, а такого класса ракет, которые мы бы смогли применять в войне против России на поле боя и которые могут служить средством сдерживания. Во-первых, они не будут давать России права на применение ядерного оружия против нас, поскольку это не ядерные ракеты, а, во-вторых, Украина будет иметь вооружение, способное очень точно поражать цели в глубине территории России, нанося тем самым большие убытки и потери, препятствуя развертыванию российских войск вдоль украинской границы в случае войны и тому подобное", - сказал Яременко.

Эксперт добавил, что Украине важно задумываться над созданием таких систем.

Как сообщал УНИАН, договор о РСМД запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

В условиях обострения напряженности между Москвой и Западом президент США Дональд Трамп в октябре пообещал выйти из договора. Он обвинил Россию в том, что она нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км.