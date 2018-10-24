Генсек НАТО: Россия "сама подтвердила" свое одностороннее нарушение договора о ликвидации ракет

Немедленным ответом Альянса на создание новых российских ракетных вооружений, запрещенных договором, должна быть оценка рисков, заявил генсек Йенс Столтенберг.

Главная причина стремления США к выходу из Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности – его одностороннее нарушение Россией, но государства-члены НАТО не будут увеличивать в Европе ядерного потенциала в ответ на новые ракетные разработки России.

Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг, комментируя намерения Вашингтона разорвать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Радио Свобода.

Читайте такжеСША решили разорвать договор с РФ о ликвидации ракет не из-за громких заявленный Путина - политолог

«Наши оценки такие: Россия нарушает договор, что она сама подтвердила, заявив, что разрабатывает новые наземные ракеты 9M729. Но я не вижу оснований утверждать, что в ответ на это страны-союзницы будут размещать больше ядерного оружия в Европе», – заявил руководитель НАТО.

Немедленным ответом Альянса на создание новых российских ракетных вооружений, запрещенных договором, по мнению Столтенберга, является необходимость оценки рисков, которые эти наземные ракеты представляют для безопасности Североатлантического альянса.

«Сейчас НАТО проводит эти анализы. Все страны-члены считают, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности был очень важным, но эффективного договора не может быть, если его придерживается только одна сторона», – пояснил он.