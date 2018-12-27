Все 24 украинских моряка, захваченных Россией, назвали себя военнопленными

Два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня.

Все 24 украинских моряка, захваченных Россией, заявили «следствию», что являются военнопленными.

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Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 27 декабря все 24 захваченные в плен украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными», - написал он, добавив, что оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу», а также катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их доставили в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

На днях «суд» оставил в силе решения об арестах 12 из 24-х украинских военнопленных моряков.

27 декабря подконтрольный России Верховный суд временно оккупированного Крыма оставил под арестом взятого в плен матроса буксира «Яны Капу» Евгения Семидоцкого, сократив ему на сутки срок содержания под стражей – до 24 января 2019 года.