"Суд" оккупантов в Крыму оставил под арестом 20 из 24 украинских моряков

В оккупированном Крыму подконтрольный Кремлю суд сегодня отказал в удовлетворении апелляционных жалоб захваченных моряков.

"Верховный суд" оккупированного Крыма в среду отказался отпустить из-под стражи последних пятерых военных моряков с задержанных в Черном море месяц назад кораблей ВМС Украины, жалобы на арест которых дошли до инстанции.

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Суд апелляционной инстанции оставил в силе постановления Киевского районного суда Симферополя, уточнив при этом срок ареста из-за допущенной судом первой инстанции технической ошибки: он истекает 24, а не 25 января 2019 года, передает РИА "Новости".

Речь идет о командире буксира "Яны Капу" старшине 1 статьи Олеге Мельничуке, командире бронекатера "Никополь" старшем лейтенанте Богдане Небылице, капитане 2 ранга Денисе Гриценко, старшем матросе Юрии Безъязычном и матросе Евгении Семидоцком. Апелляции их адвокатов стали последними жалобами, поступившими в инстанцию от защиты украинских военных, сообщил представитель "Верховного суда" Крыма.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестоваы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».