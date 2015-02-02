Для нападения на активистов Майдана "титушкам" выдавали целый арсенал оружия со складов МВД - Аваков

Следователи Министерства внутренних дел Украины изъяли оружие, которое находилось на учете в ведомстве и раздавалось “титушкам” для применения против активистов Евромайдана 18-19 февраля прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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“Если раньше были подозрения, что оружие из МВД выдавалось “титушкам”, то сейчас мы имеем изъятое оружие, которое было спрятано на складах МВД. Изъят целый арсенал оружия, которое использовалось при нападениях в Мариинском парке и на Софийской площади», - сказал министр.

Он отметил, что по указанию бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, через ряд лиц, которые свозили в Киев “титушек”, оружие выдавалось через тогдашнего начальника тылового обеспечения МВД Павла Зинова.

Аваков сообщил, что уже задержаны 13 человек, которые принимали непосредственное участие в избиении и убийстве пяти человек в Мариинском парке, а также журналиста Веремия.

В свою очередь, присутствующий на брифинге генеральный прокурор Украины Виталий Ярема отметил, что для применения физической силы против евромайдановцев 18-19 февраля в Киев свозились так называемые “титушки” как из столицы, так и из других городов. В частности, из Киева в Мариинский парк был привезено 50 таких лиц, из Белой Церкви — 15, из Нежина — 70, из Житомира и Новоград-Волынского — 120.

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Журналистам на брифинге была продемонстрирована аудиозапись радиоперехвата, в которой человеку, который непосредственно отвечал за доставку “титушек”, ставилась задача относительно тщательного отбора людей и акцент делался при этом на физические данные этих людей. При этом каждому из них было обещано за участие в “акции” по 600 гривен.

Аваков также сообщил, что следствие располагает документацией, обнаруженной в штабе Партии регионов, в помещении на улице Липской, в которой зафиксирована выдача денег для финансирования услуг “титушек”.