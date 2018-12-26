Украина никогда не откажется от использования Керченского пролива - Порошенко

Глава государства подчеркивает, что Украина не будет поддаваться сценарию Кремля относительно перемещения судов из Черного моря в Азовское по суше.

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина никогда не откажется от использования Керченского пролива для судоходства в украинские порты в Азовском море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

«Я не допущу уязвимости к российской пропаганде украинского общества. И проблема, к сожалению, не только в том, что власть где-то не доработала. Настоящий шок испытываешь, когда видишь и слышишь, как наша оппозиция «поет с путинского голоса», как она озвучивает темники Кремля. Упорно пытается вину за нападение на наши катера снять с России и переложить на Украину. Делает это, к сожалению, не только та часть оппозиции, которая традиционно клеймит власть, а ее клеймит пятая колонна. К сожалению, это делают и те, кто еще недавно входил в коалицию «Европейская Украина», - отметил Порошенко.

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«В России есть такой город Волоколамск. Там тысячу лет тому назад судна с одной реки волокли к другой, оттуда и название. У нас теперь один оппозиционер договорился до того, что мы больше не должны пользоваться украинским Керчь-Еникальским каналом или Керченским проливом, а мы теперь будем волоком доставлять с Черного моря наши военные корабли в Азовское. Это предложение нам пытается навязать не только Кремль, но и наша оппозиция», - подчеркнул президент.

«Подчеркиваю твердо и убедительно: Украина никогда не откажется от использования своих портов Азовского моря, в том числе и военными судами. На нашей стороне правда, на нашей стороне право, в том числе и международное, на нашей стороне поддержка мира, и мы задействуем для этого все политико-дипломатические средства», - уверил Порошенко.