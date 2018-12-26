Россия не сократила свое военное присутствие в Азовском море - Порошенко

По словам президента, ситуация вокруг Украины за время действия военного положения не очень изменилась.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия не сократила свое военное присутствие в Азовском море.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Ситуация вокруг Украины не очень изменилась. Вы видите, что ОБСЕ подтвердила данные нашей разведки, и в районе Луганска обнаружены подтянутые средства и реактивные системы «Град», увеличено количество артиллерии, не отведены танки, зафиксированные спутниковыми снимками наших союзников по НАТО», - заявил президент.

По словам Порошенко, не уменьшено количество военного присутствия России в Азовском море.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 декабря, Порошенко заявил, что военное положение в 10 областях Украины прекращается на основе всех составляющих текущей ситуации безопасности в Украине.