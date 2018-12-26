Американский аналитик указал на наивность Запада насчет России

Эксперт отметил, что Запад наивно полагал, что чем больше Россия будет интегрироваться на Запад, тем больше будет перенимать западные ценности и правила.

Системе западных ценностей - соблюдению прав человека и прозрачности - противостоит восточная русская "система" - тотальная коррупция, подкупы и клептократия.

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Об этом в интервью на телеканале «Прямой» рассказал эксперт Центра анализа европейской политики Брайан Уитмор.

"Не думаю, что сейчас мы в состоянии холодной войны с Россией. Думаю, это противостояние систем. Система западных ценностей, которая базируется на наших многолетних достижениях и правилах поведения - это уважение к личности, права человека, прозрачность. И есть система на Востоке, которую много иностранных политологов так и называют - система, - и это система коррупции, подкупа, клептократии, закулисных договоренностей и поручительства. Эта система существовала в советские времена, существовала еще до Советского Союза и вот - существует сейчас", - подчеркнул он.

Уитмор отметил, что Запад наивно полагал, что чем больше Россия будет интегрироваться на Запад, тем больше будет перенимать западные ценности и правила.

"Но случилось совсем наоборот. России удалось экспортировать "систему" на Запад, в западные страны. И вот теперь, у нас противостояние двух систем. Во времена холодной войны эти две системы были ограниченные, закрытые своими блоками. А теперь эти две системы интегрируются одна в одну", - отметил он.