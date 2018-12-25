Правительство РФ обнародовало дополненный антиукраинский санкционный список: теперь в нем 75 юридических и 567 физических лиц

Сегодня РФ дополнила список еще более чем 200 физическими и юридическими лицами из Украины.

Правительство России обнародовало дополненный антиукраинский санкционный список, теперь в нем 75 юридических и 567 физических лиц.

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Об этом сообщается на сайте российского правительства. Отмечается, что «в целях противодействия недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, снятия ограничений, введённых ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализации двусторонних отношений постановлением Правительства от 1 ноября 2018 года №1300 были введены специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины».

Предусматривалось блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Введённые санкции распространялись на 322 физических лица и 68 юридических лиц.

Подписанным сегодня постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций.

Текст правительственного постановления со списками можно увидеть по ссылке:

Как сообщал УНИАН, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Правительству РФ было поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции.

1 ноября Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.