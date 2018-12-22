В бывшей УПЦ МП назвали РФ государством-агрессором и пока отказались менять название церкви

Представитель Московского патриархата уверяет, что УПЦ МП является самоуправляемой.

Представитель бывшей УПЦ МП архиепископ Климент сообщил, что юридический отдел Киевской митрополии бывшей УПЦ (МП) анализирует законопроект Рады о переименовании церкви и заявил, что в них нет центра управления в государстве-агрессоре.

Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".

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Климент подчеркнул, что пока юридический отдел не проанализирует законопроект, название церкви не будут менять, ведь она самоуправляемая без центра в любой другой стране.

"Мы пока не наблюдаем никаких вопросов, которые заставляли бы сегодня уже броситься и сломя голову менять что-то в своих уставных документах. В уставе, который зарегистрирован в Украине и действует, написано, что УПЦ является самоуправляемой церковью. У нас не то, что в государстве-агрессоре, а ни в одной зарубежной стране нет центра", - сказал он.

Архиепископ добавил, что в бывшей УПЦ МП четкая позиция по вопросам Донбасса и Крыма.

"Вы не слышали заявления УПЦ о том, что она не признает аннексии Крыма, осуждает все то, что происходит на Донбассе, призвала в том числе и руководителя русского государства прекратить эту агрессию? УПЦ неоднократно отмечала, что полностью поддерживает все инициативы украинского государства, которые касаются определения в том числе и дефиниций, связанных с тем, что происходит на востоке Украины", - заявил он.

Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым предусматривается переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь в Украине. Согласно этому документу, религиозная организация, центр управления которой расположен в стране-агрессоре, должна в своем названии полностью воспроизвести уставное название организации, к которой принадлежит. Также возможно добавление слов "в Украине" или же указания своего места в структуре этой религиозной организации.