Украина предлагает России провести обмен пленными 5 января

По словам Геращенко, 27 декабря Украина предложит произвести освобождение удерживаемых лиц в формате "22-22" и "72-19" 5 января.

Украинская сторона инициирует проведение 27 декабря видеоконференции гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, где предложит провести освобождение удерживаемых лиц в формате «22-22» и «72-19» 5 января.

Об этом на странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко после совещания с участием представителя Украины в ТКГ Евгения Марчука и членов гуманитарной подгруппы.

«По результатам совещания вышли на ОБСЕ с инициативой провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, на которой еще раз обсудить вопрос освобождения заложников и политзаключенных», - сообщила политик.

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Также она отметила, что украинская сторона направила ОБСЕ очередное предложение. «Мы внимательно проанализировали все списки и готовы помиловать и передать ОРДЛО 72 сепаратистов в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях. Украина готова к более широкому компромиссу - ради освобождения наших ребят - и на практике это демонстрирует. Также мы готовы немедленно передать РФ 22 их граждан, задержанных и осужденных в Украине», - подчеркнула Геращенко.

«Недавно в одной из колоний умер один россиянин, который был в списке 23 тех, кого Украина уже давно была готова передать РФ. Этот человек уже давно мог быть дома ..., Но РФ отказалась забирать своих граждан. Мы призываем российскую сторону пересмотреть свою позицию в отношении своих граждан и забрать их и в обмен передать Украине 22 политзаключенных Кремля», - еще раз подчеркнула народный депутат.

Кроме того, Геращенко отметила: «Мы выражаем большое сожаление, что из-за отказа РФ и ОРДЛО, сорвалось предложенное украинской стороной освобождение заложников на 27 декабря. Но не опускаем руки, предлагаем ОБСЕ собрать все стороны и 27-го на видеоконференции обсудить новые инициативы. Мы предлагаем провести освобождение удерживаемых в формате 22-22 и 72-19 5 января, чтобы 150 человек встречали Рождество дома, могли пойти с семьями в церковь и помолиться за мир».

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Политик сообщила, что соответствующие письма с предложением проведения видеоконференции гуманитарной группы 27 декабря уже направлены в ОБСЕ.

«Напомню, что в этот день состоится видеоконференция безопасности группы. Было бы замечательно - договориться и об освобождении, и о режиме тишины. Представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук выразил готовность присоединиться к работе двух групп, чтобы вместе искать компромисс», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря по результатам переговоров в Минске Геращенко заявила, что рабочая подгруппа по вопросам безопасности ТКГ 27 декабря проведет видеоконференцию для согласования возможности объявления режима прекращения огня на востоке Украины в связи с новогодними праздниками.

«ОБСЕ и Украина предложили после окончания режима военного положения, при отсутствии провокаций со стороны РФ и прекращении Россией актов агрессии, установить постоянный режим тишины на Донбассе к новогодним и рождественским праздникам. 27 декабря состоится скайп-конференция подгруппы по безопасности, на которой обсудят ситуацию с безопасностью, окончательно возможную дату перемирия», - отметила Геращенко.