РФ снова отказалась обменять украинских заложников и политзаключенных на 66 сепаратистов и 23 россиян

Переговоры по освобождению украинских заложников и политзаключенных завершились безрезультатно.

Представители Российской Федерации на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске отказалась передать Украине 19 заложников из оккупированного Донбасса и 23 политических заключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах, по обмену на 66 сепаратистов и 23 россиян, совершивших преступления против территориальной целостности Украины.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что сегодня в Минске на переговорах рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам украинскую сторону представляли эксперты СБУ и МинВОТ Юрий Кочанов и Сергей Загородний соответственно.

"Первый и ключевой вопрос - освобождение заложников и политзаключенных. Украинская сторона еще раз подтвердила наше предложение 27 декабря в 12:00 провести освобождение заложников и политзаключенных. Мы готовы немедленно помиловать 66 сепаратистов в обмен на 19 украинцев на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Также мы еще раз подтвердили готовность передать РФ 23 россиян, задержанных и осужденных в Украине, в обмен на 23 украинцев, незаконно удерживаемых в тюрьмах РФ", - отметила Геращенко.

"К сожалению, РФ и боевики занимают деструктивную позицию, РФ категорически отказывается признать своих своими, называет их «отпускниками», «добровольцами», и т.д. Хотя любой статус этих людей оставляет их гражданами России. И этот отказ от своих граждан России - очень показателен", - заявила она.

"Мы, в рамках гуманитарного жеста, готовы были пойти на компромиссные варианты, зеркально освободить людей, которые имеют тяжелые диагнозы или проблемы со здоровьем. В качестве примера, мы предложили освободить гражданина РФ Седикова в обмен на политзаключенного Кремля Клыха, который имеет сейчас серьезные проблемы со здоровьем. То есть, мы готовы к различным компромиссным форматам, по разным формулам, которые предлагали - но по всем предложениям получили отказ", - сообщила Геращенко.

"Также мы предлагали как компромиссный вариант освободить в первую очередь тех, кто долго удерживается в тюрьмах, из списка 66 на 19. Ни на одно предложение - не услышали согласия", - подчеркнула она.

"РФ настроена блокировать любой прогресс в Минске, так как считает, что любой прогресс помогает президенту Порошенко. А РФ стремится к смене нынешней украинской власти. И поэтому блокирует любые шаги для поиска компромисса и достижения прогресса, похоже, до наших выборов", - заявила Геращенко.

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"Также Россия в очередной раз заблокировала создание механизма по поиску пропавших без вести. Отказалась предоставить в такую группу своих судмедэкспертов и заявила, что РФ - «не участник конфликта» и поэтому не готова предоставить экспертов и судмедэкспертов в такую трехстороннюю группу. Несмотря на то, что мы имеем соответствующие обращения от женщин из РФ с просьбой помочь найти их похороненных в донецких степях родных", - отметила представитель Украины.

"Сегодня представители Украины еще раз передали в рамках группы списки сотен пропавших с просьбой приложить все усилия для активизации их поиска", - добавила она.

"Также мы передали списки более 60 украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях ОРДЛО и информацию о которых скрывают от украинской стороны. Годами скрывают информацию о месте удерживания, о том, живы ли вообще эти люди", - подчеркнула Геращенко.

"Когда РФ и их марионетки из ОРДЛО юродствуют по поводу обмена «всех установленных - на всех установленных», то мы напоминаем, что нужно всех установить! Украина специальным письмом напомнила и о неосвобожденных в Донецке подростках из Ясиноватой, которых боевики обещали освободить еще до 1 января 2017 года!", - заявила она.

"Украина дает честные ответы относительно тех, кто удерживается в украинских тюрьмах, мы отвечаем на запросы и подтверждаем/устанавливаем задержанных. В то же время ОРДЛО годами скрывает информацию о десятках незаконно удерживаемых в своих тюрьмах граждан Украины. Да и Россия не дает информацию об украинцах, которых удерживает в сибирских тюрьмах, например, о незаконно вывезенном из Луганска Сизановиче", - добавила она.

"Только подтверждение всех удерживаемых со стороны РФ и ОРДЛО может способствовать освобождению всех установленных на установленных. Сейчас нужно двигаться и освобождать всех, кого возможно. Но это блокируется - из-за отсутствия политической воли РФ. Которой чем хуже на Донбассе - тем лучше", - добавила Геращенко.

"Это было последнее заседание в этом году. К сожалению, для гуманитарной группы - безрезультатно, из-за деструктивной позиции РФ и их марионеток", - сообщила Геращенко.