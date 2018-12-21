МИД России возмущен решением Украины отмечать 110-летие со дня рождения Бандеры

18 декабря ВР приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых - день рождения Бандеры.

В Министерстве иностранных дел России возмутились в связи с решением Украины отметить на государственном уровне в 2019 году день рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Об этом говорится в комментарии МИД России, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Рассчитываем, что следующее поколение украинских политиков будет более избирательно относиться к трактовке событий прошлого и не станет переписывать его под свои конъюнктурные потребности, как это делает нынешний киевский режим», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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При этом у российских дипломатов вызывает сожаление «отсутствие должной реакции на все это западных кураторов Киева, международных организаций и правозащитных структур».

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году (№ 9234), среди которых - день рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

11 декабря во Львовской области 2019 год объявлен годом Степана Бандеры и Организации украинских националистов.

Справка УНИАН. 1 января 2019 года будет отмечаться 110 лет со дня рождения Степана Бандеры - украинского политического деятеля, одного из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, а после раскола Организации украинских националистов - председателя Провода ОУН (б).