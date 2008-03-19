Балога заговорил о Дамокловом мече

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА расценил принятие постановления Верховной Рады о назначении внеочередных выборов Киевского горсовета и городского председателя Киева как "очевидное политическое решение с сомнительной правовой почвой".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам В.БАЛОГИ, вчерашнее голосование в парламенте происходило исключительно из тактических расчетов коалиции, которые не были подкреплены юридически безукоризненными процедурами. В частности, сказал глава Секретариата Президента, постановление ВР базируется только на предварительных выводах временной следственной комиссии, сделанных на основании судебных постановлений, которые прямо не указывают на совершение преступлений должностными лицами столичной власти. К тому же, эти вердикты не окончательны, поскольку могут быть обжалованы и, как следствие, пересмотрены в судах высшей инстанции в установленном порядке, добавил В.БАЛОГА.

«Имеются все признаки того, что коалиция в порыве конъюнктурной целесообразности прибегла к осознанному пренебрежению законом. По сути, высший законодательный орган засвидетельствовал собственный правовой нигилизм», - заявил глава Секретариата.

В.БАЛОГА считает, что постановление Верховной Рады о перевыборах столичной власти следует рассматривать в масштабе всей страны, а не только города. По его мнению, "создан прецедент, когда по соображениям политических вкусов или антипатий, прихотей или мести может быть смещен с должности любой избранное обществом должностное лицо или переизбран весь орган местного самоуправления. Дамоклов меч перевыборов уже нависает над всеми без исключения Советами – от поселковых до областных".

При этом В.БАЛОГА отметил, что «местная власть должна была бы выразить свою позицию в ситуации, сложившейся вследствие принятия парламентского постановления относительно Киевсовета". По его словам, "надо уже сегодня думать о том, как оградить местное самоуправление от возможных решений, принятых в обход закона. Ведь в настоящее время выглядит так, что судьба местной власти зависит от того, не косо ли посмотрит на нее коалиция и каким будет решение соответствующего парламентского комитета».

Руководитель Секретариата отметил, что смена столичной власти была неминуема, поскольку программировалась еще на этапе разработки коалиционного соглашения. "Внеся в настоящий документ пункт о голосовании за внеочередные выборы в Киеве и Харькове, БЮТ и «Наша Украина – Народная самооборона» априори установили виновность городских руководителей. То есть, фактически их признали преступниками без суда, что противоречит Конституции", - сказал В.БАЛОГА.

По его мнению, парламентское большинство явно поспешило, не дождавшись выводов специальной комиссии по расследованию деятельности столичной власти, которая была создана Указом Президента с правительственных чиновников и представителей ведущих политических сил, в том числе и тех, которые голосовали за постановление о внеочередных выборах в Киеве. «В случае, если комиссия во главе с вице-премьером Иваном ВАСЮНИКОМ придет к выводу, что столичная власть законов не нарушала, сложится юридическая и политическая коллизия", - отметил В.БАЛОГА. "Непонятно, - добавил он, - что тогда будет делать коалиция – будет настаивать на своей правоте или переголосовывать? Это вопрос на сегодня открыт, но, судя по всему, риторический. Наверно, коалиция не будет считаться с выводами комиссии И.ВАСЮНИКА, какими бы они ни были».

Руководитель Секретариата также отметил, что парламентское большинство нарушило очередность принятия законопроектов, предусмотренных коалиционным соглашением. «Ничего не мешало провести голосование по киевскому вопросу, который стоит под шестым номером, после окончательного принятия Закона «О Кабинете министров», третьего в перечне. Тем более, что как раз через две недели, которые пройдут до второго чтения, коалиция имела бы и выводы комиссии И.ВАСЮНИКА, и, возможно, окончательные выводы комиссии ВР относительно деятельности Киевсовета", - отметил В.БАЛОГА. Однако, заявил он, "фракция БЮТ сделала все возможное, чтобы протянуть решение, выгодное только этой политической силе". По мнению В.БАЛОГИ, "это разрушает порядок приоритетов большинства и, по меньшей мере, весьма непорядочно по отношению к другому партнеру по коалиции – блоку НУ-НС».