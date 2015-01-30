Украина готова к встрече в Минске, но РФ должна показать готовность к диалогу - постпред Украины в ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сообщил на брифинге в Нью-Йорке. (прямая трансляция проходила на сайте ООН).

Дипломат отметил, что украинская власть отстаивает позицию, что единственным способом разрешить кризис на востоке может быть решение, достигнутое дипломатическим и политическим путем. "Именно поэтому мы требуем от всех подписантов Минских договоренностей вернуться и продолжить диалог", - подчеркнул Сергеев.

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В этой связи посол акцентировал внимание, что Украина ожидает и готова продолжить диалог в формате заседания Трехсторонней контактной группы сегодня или завтра. По его убеждению, эту позицию отстаивают партнеры по Совету безопасности и Генеральной ассамблее ООН.

"Мы ищем мирного решения, но мы нуждаемся в твердой позиции от российской стороны и от тех, кто находится под их контролем, чтобы они уважали права человека на востоке Украины, уважали право людей на жизнь и способствовали поиску решения, которое принесет мир и стабильность в Украину", - подчеркнул Сергеев.