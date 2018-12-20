Парубий призвал Раду поддержать законопроекты по религиозным организациям и громадам

Глава Верховной Рады подчеркнул, что эти законопроекты важны для утверждения украинской церкви.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал народных депутатов поддержать сегодня законопроекты, касающиеся названий религиозных организаций и изменения религиозными громадами подчиненности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания парламента.

Читайте такжеЕще один митрополит бывшей УПЦ МП объявил о переходе в новую церковь в Украине (видео)

"На Объединительном соборе 15 декабря, когда была провозглашена Украинская поместная православная церковь, я разговаривал с патриархом Филаретом. И он обратился ко мне как к председателю Верховной Рады Украины с просьбой внести в повестку дня и рассмотреть два закона, которые важны для утверждения Украинской церкви", - отметил спикер.

Он добавил, что речь идет о проекте закона о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящего центра ( управления), которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано таким, которое осуществило военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины (№5309).

"Это определение того, что есть одна Украинская православная церковь. И я, коллеги, буду просить вас сегодня поддержать этот закон, включить его в повестку дня и рассмотреть. Поддержать Украинскую православную церковь, поддержать патриарха Филарета", - отметил Парубий.

По его словам, другой законопроект, который необходимо принять, - о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" (об изменении религиозными общинами подчиненности) (№4128), который "упрощает переход громад" в Православную церковь Украины.

"Я очень прошу тоже всех коллег - народных депутатов услышать просьбу патриарха Филарета и поддержать этот закон", - сказал председатель ВР и добавил, что эти законопроекты "утверждают Украинскую церковь".

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.