Порошенко обещает сегодня подписать закон о признании участниками боевых действий борцов за независимость Украины

Петр Порошенко назвал справедливым закон о присвоении статуса участников боевых действий всем, кто принимал участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке.

Президент Петр Порошенко обещает сегодня до конца дня подписать закон о признании участниками боевых действий борцов за независимость Украины в XX веке, как только получит его из Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом Тернопольской области.

«Имею приятную новость, что сегодня я подпишу принятый Верховной Радой закон, согласно которому борцам за независимость Украины в XX веке присвоен статус участников боевых действий на уровне с теми героями, которые защищают страну сейчас от российской агрессии. Это касается и воинов УПА, потому что это справедливое отношение Украины к своим героям - УПА, Красной армии, воинам АТО и ООС», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке (№8519).

Законом в перечень участников боевых действий добавляются лица, которые участвовали во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская Сечь», Украинской народной революционной армии (УНРА) , Организации народной обороны «Карпатская Сечь», Украинской военной организации (УВО), вооруженных подразделений Организации украинских националистов, и в соответстви с законом «О правовом статусе и ознаменовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке», признаны борцами за независимость Украины в XX веке.

По данным Всеукраинского братства ОУН-УПА имени генерал-хорунжего Романа Шухевича, по состоянию на 23 мая 2018 года численность указанных участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке из числа вооруженных подразделений ОУН и УПА составляла 1201 человек.

7 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал этот закон.