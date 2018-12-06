Рада признала борцов за независимость Украины в XX веке участниками боевых действий

По состоянию на май текущего года, численность участников борьбы за государственную независимость из числа вооруженных подразделений ОУН и УПА составляла 1201 человек.

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно усиления социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке» (№8519).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 236 народных депутатов из 326, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом в перечень участников боевых действий добавляются лица, принимавшие участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА) , организации народной обороны "Карпатская Сечь", Украинской военной организации (УВО), вооруженных подразделений Организации украинских националистов, и, в соответствии с законом "О правовом статусе и памяти борцов за незав жнисть Украины в XX веке", признаны борцами за независимость Украины в XX веке.

Порядок предоставления статуса участника боевых действий указанным лицам устанавливается Кабинетом министров Украины.

Ранее в соответствующем положении закона говорилось о воинах Украинской повстанческой армии, участвовавших в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Украины в 1941-1944 годах, которые не совершили преступлений против мира и человечества и реабилитированы в соответствии с законом "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, по данным Всеукраинского братства ОУН-УПА имени генерал-хорунжего Романа Шухевича, по состоянию на 23 мая 2018 года численность указанных участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке из числа вооруженных подразделений ОУН и УПА составляла 1201 чел.

Отмечается, что эти данные составляют конкретную статистическую основу для расчетов бюджетных расходов в связи с обеспечением предоставления льгот, предусмотренных для участников боевых действий.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.