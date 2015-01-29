Лукашенко: Некоторые умники считают Беларусь частью "русского мира" - забудьте (видео)

Об этом он сказал на пресс-конференции в Минске.

"Если есть некоторые тут умники, которые считают, что беларусская земля - это часть, как они говорят сейчас, "русского мира", и чуть ли не России. Забудьте. Мы всегда были гостепреимны к любому человеку. Но заставим любого уважать наш суверинитет и независимость", - заявил Лукашенко.

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"Кто помышляет, что не было, мол, такой страны. Не было, а сейчас есть, и с этим надо считаться. И мы свою землю никому не отдадим", - продолжил глава беларусского государства.