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Президент надеется, что Антикоррупционный суд будет создан к февралю

17:45, 16 декабря 2018
Политика
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Президент отметил, что сейчас завершается создание Антикоррупционного суда / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Сейчас завершается создание Антикоррупционного суда, который, я надеюсь, будет создан к февралю", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня этого года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

В составе ВАС должны работать 27 судей, в апелляционной палате суда - 12.

2 августа Высшая квалификационная комиссия судей объявила конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда, претенденты до 14 сентября должны были подать соответствующие документы.

6 ноября ВККС определила состав Общественного совета международных экспертов, которые будут участвовать в отборе судей антикоррупционного суда.

10 ноября ВККС допустила 267 кандидатов к участию в конкурсе на должности судей антикоррупционного суда.

Движение "Честно" выявило 43 недобропорядочных кандидата на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

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Теги: #Антикоррупционный суд в Украине