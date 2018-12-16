Президент надеется, что Антикоррупционный суд будет создан к февралю
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Высший антикоррупционный суд будет создан к февралю.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.
"Сейчас завершается создание Антикоррупционного суда, который, я надеюсь, будет создан к февралю", - сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня этого года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.
В составе ВАС должны работать 27 судей, в апелляционной палате суда - 12.
2 августа Высшая квалификационная комиссия судей объявила конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда, претенденты до 14 сентября должны были подать соответствующие документы.
6 ноября ВККС определила состав Общественного совета международных экспертов, которые будут участвовать в отборе судей антикоррупционного суда.
10 ноября ВККС допустила 267 кандидатов к участию в конкурсе на должности судей антикоррупционного суда.
Движение "Честно" выявило 43 недобропорядочных кандидата на должности судей Высшего антикоррупционного суда.