Вступил в силу закон о создании Высшего антикоррупционного суда

Закон накануне было опубликовано в газете «Голос Украины».

Сегодня вступил в силу закон №2470-VIII о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине.

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Соответствующий документ накануне, 27 июня, был опубликован в газете «Голос Украины».

Кроме заключительных положений, документ содержит две статьи. Первая из них - «Создать Высший антикоррупционный суд», вторая - «О создании Высшего антикоррупционного суда».

В соответствии со второй статьей, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются законом «О Высшем антикоррупционном суде».

Как сообщал УНИАН, 26 июня президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о запуске работы Антикоррупционного суда в Украине.

7 июня Верховная Рада приняла президентский закон и 14 июня он вступил в силу.

21 июня Верховная Рада приняла президентский закон «Об создании Высшего антикоррупционного суда» (№8497).

Согласно закону, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются законом «О Высшем антикоррупционном суде». Устанавливается, что Кабинет министров должен принять в пределах компетенции меры, связанные с созданием Высшего антикоррупционного суда, а Государственная судебная администрация Украины - принять меры, необходимые для реализации этого закона.

22 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал этот закон.