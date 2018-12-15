Порошенко обратился к участникам объединительного собора: от вас зависит будущее Украины и духовная независимость от РФ

Президент заявил о колоссальной ответственности, которая лежит на участниках Объединительного собора.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к участникам объединительного собора, от которых зависит будущее Украины и духовная независимость от России.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления на всеукраинском православном объединительном соборе в Софии Киевской Порошенко сказал: «Обращаюсь непосредственно ко всем вам, участникам Собора, к иерархам церквей. Колоссальная ответственность в эти часы лежит на вас. Государство сделало все, что могло. Теперь именно от вас и только от вас зависит будущее Украины, будущее нашей великой нации, наша свобода, наша государственная и духовная независимость от России».

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Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.