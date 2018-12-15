Представители Московского патриархата зарегистрировались на объединительном соборе - соцсети (фото)

Сегодня состоится объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине.

Представители УПЦ Московского патриархата прибыли на Объединительный собор и зарегистрировались для участия в нем.

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Об этом в Facebook сообщил священнослужитель УПЦ Киевского патриархата, настоятель Храма святого великомученика Димитрия Солунского Богдан Тимошенко.

Свое сообщение Тимошенко сопровождает фото с регистрации.

Напомним, в Софийском Соборе в Киеве сегодня состоится объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлено томос об автокефалии.