В Киеве протестовали против возобновления Насирова на посту ГФС (фоторепортаж)

Активисты развернули клетчатое одеяло, похожее на то, в которое кутался Насиров в суде, когда ему избирали меру пресечения.

На Майдане Независимости в Киеве активисты вышли с протестом против возобновления Романа Насирова, которого подозревают в коррупции, на должность главы Государственной фискальной службы Украины.

Несколько десятков человек пришли, чтобы продемонстрировать, что «общество против того, чтобы Насиров был председателем ГФС».

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Активисты развернули клетчатое одеяло, похожее на то, в которое кутался Насиров в суде, когда ему избирали меру пресечения.

«Я очень не люблю, когда мне ссут в глаза, и два судебных ляпсуса подряд. Один о том, что закрыли судебный иск о чести и достоинстве Екатерины Гандзюк. И через час о восстановлении Насирова. Это перебор, я понимаю, что юридически, пожалуй, это верно всевозможные точки и запятые расставлять. Но, на мой взгляд, это расчеловечивание. Хочется напомнить людям, принимающим решения, то, чтобы их предшественники поняли в 2013, 2014 годах, что с нами так нельзя. И поэтому, несмотря на погоду, я здесь», — рассказал участник акции Алексей Ковжун, передает Громадське радио.

Организатор акции, юрист Маси Найем объяснил в Facebook, почему не согласен с решением суда о восстановлении Насирова на посту.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируются злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог – ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.

17 января 2018 года в то время министр финансов Александр Данилюк заявил, что Великобритания подтвердила, что Насиров имеет британский паспорт.

11 декабря Окружной административный суд Киева признал противоправным решение, которым Насирова был освобожден от должности главы ГФС. Сам Насиров отметил, что ожидает решения Кабинета министров, чтобы приступить к выполнению обязанностей на должности руководителя ГФС.