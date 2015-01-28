Financial Times: Боевые действия в Украине указывают на создание Россией марионеточных государств

Сэм Джоунс и Роман Олеарчик в своей статье, которая называется «Боевые действия в Украине указывают на создание Россией марионеточных государств», опубликованной в британской газете Financial Times, пишут, что эскалация насилия в восточной Украине в последние дни в очередной раз заставила западные правительства и военных стратегов попытаться понять стратегию пророссийских мятежников и их сторонников в Кремле.

Боевые действия с начала года были одним из самых кровавых эпизодов 10-месячного конфликта после того как поддерживаемые Россией группировки начали, как говорят эксперты, масштабное наступление по нескольким фронтам на украинскую армию. Минское мирное соглашение, подписанное в сентябре прошлого года, фактически было «разорвано в клочья».

Более 5 тыс. украинцев были убиты и еще 11 тыс. получили увечья или серьезные травмы, сообщила в понедельник представитель США при ООН Саманта Пауэр на заседании Совета Безопасности – осуждения от союзников по НАТО полились рекой после масштабных боевых действий в минувшие выходные.

Сотни единиц военной техники пересекли российско-украинскую границу с начала года, по данным разведки НАТО. В течение прошлой недели прошли двусторонние встречи на высоком уровне с участием сотрудников служб разведки НАТО и СБУ, которые поделились доказательствами передачи сепаратистам мощных пусковых ракетных установок, танков, БТРов и военного электронного оборудования. Сейчас в Украине стало намного больше российских сверхсовременных ракетных комплексов дальнего действия, чем в июле, когда был сбит самолет Малазийских авиалиний.

Если о том, что делает Россия в восточной Украине, всем хорошо известно, то понять ее дальнейшие намерения все труднее и труднее.

Западные службы разведки все больше встревожены происходящими событиями. По их мнению, тактика президента Владимира Путина – гибкая, прагматичная и предусматривает варианты как эскалации, так и деэскалации конфликта. И по всей вероятности, сейчас сформировался более четкий набор целей. Об этом давно говорили украинские власти.

«Сегодня мы сталкиваемся с полномасштабными военными атаками, направленными на захват стратегических городов, которые имеют жизненно важное значение для украинской экономики, и в целом на расширение территории, подконтрольной сепаратистам», – говорит генерал-лейтенант Игорь Романенко, который был заместителем начальника Генерального штаба Украины, отвечающим за проведение военных операций в 2006-2010 гг. По словам генерал-лейтенанта Романенко, есть четыре явных основных направления в этом конфликте.

Безжалостные обстрелы на северном фланге подконтрольного повстанцам Луганска направлены на захват Станицы Луганской и Счастья, где находится электростанция, обеспечивающая регион электричеством.

Дальше на запад на том же фронте сепаратисты пытаются окружить украинские войска в Дебальцево, где находится железнодорожный узел, который имеет огромное значение для контроля над поставками угля из шахт, разбросанных по всему региону.

Тем временем наступление на Донецкий аэропорт с целью отвоевать его у украинских военных лишило Киев главного форпоста и проложило путь для расширения территории подконтрольной повстанцам на север. В соседней Авдеевке, пригороде Донецка, находится крупнейший производитель кокса в стране. Сырье используется в производстве стали, которая является главным экспортным продуктом Украины и источником свободно конвертируемой валюты.

И, наконец, есть Мариуполь, портовый город на Азовском море – еще один ключевой торговый узел и, самое главное, там находятся два из трех крупнейших металлургических комбинатов Украины.

Учитывая все эти цели, многие западные аналитики из служб разведки приходят к выводу, что Путин больше не пытается выкроить полуавтономный регион внутри Украины или получить геополитические козыри, но – после того как он понял, что Киев уже насовсем вышел из сферы влияния Москвы – он пытается создать новое, жизнеспособное в экономическом плане марионеточное государство за пределами Украины.

«Захват Крыма был местью за изгнание Януковича. Но после этого в Украине стало на 2 млн. человек, поддерживающих Россию, меньше, поэтому следующей целью Путина было расширить влияние в анклавах на востоке Украины для того, чтобы шантажировать Киев и добиться своего рода федерального конституционного права вето. Но и эти планы провалились», – говорит Джонатан Эяль, международный директор и эксперт по России из Королевского института объединенных служб в Лондоне.

«Поэтому сейчас все идет к созданию более постоянной ситуации: кукольное государство, подконтрольное России. Такая я же ситуация в Абхазии и в Приднестровье. И, как и в этих двух случаях, это может длиться около 20 лет».

«[Это], безусловно, является признаком», – соглашается один высокопоставленный член сообщества разведывательных служб НАТО, говоривший на условиях строгой анонимности. «России больше не нужен отдельный анклав. Не нужно конституционное урегулирование конфликта. А нужно что-то совершенно отдельное от Киева, что можно контролировать непосредственно».

По словам одного из московских чиновников, Путин сейчас прислушивается к тем советникам, которые говорят о воссоздании «Новороссии», что еще совсем недавно многие на Западе считали невероятной и странной идеей.

«Любой план мирного урегулирования, – говорит он, – будет обречен».