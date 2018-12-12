В Киев прибыл представитель Константинополя, который проведет Объединительный собор – СМИ

Митрополит Галльский Эммануил (Адамкис) проведет Объединительный собор, как представитель Константинополя.

Представитель Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил прибыл в Киев, чтобы председательствовать на Объединительном соборе православных церквей в субботу, 15 декабря.

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Об этом стало известно "Прямому" из собственных источников.

Отмечается, что митрополит прилетел еще во вторник, 11 декабря.

По словам представителя УПЦ КП Евстратия Зори, представители Киевского патриархата намерены встретиться с митрополитом Галльским, чтобы согласовать все формальности и внести собственные предложения относительно проведения Объединительного Собора.

Митрополит Галльский Эммануил (Адамкис) проведет Объединительный собор, как представитель Константинополя.

Митрополит в 1985 году получил диплом магистра перспективных исследований Университета Сорбонны. В том же году начал службу в Бельгийской митрополии. Последняя должность, которую занимал Эммануил - это местоблюститель Западноевропейского экзархата русских приходов.

Митрополит уже бывал в Украине и знаком с местными православными иерархами. Так, в июле 2013 года Эммануил возглавлял делегацию Константинопольского патриархата на торжествах 1025-летия крещения Руси. Уже через год он проводил интронизацию новоизбранного предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия в Киеве. Однако участие в совместном богослужении не взял. По одной из версий, ему не понравилось предоставленное ему место среди иерархов.