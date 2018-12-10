На Объединительном соборе председательствовать будет представитель Константинополя – УПЦ КП

В Киевском патриархате конструктивно настроены перед Собором решить все вопросы, чтобы он прошел успешно.

На Объединительном соборе украинских православных церквей будет председательствовать представитель вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря.

«В Киевском патриархате конструктивно настроены перед Собором согласовать с его председателем, представителем Вселенского Патриарха митрополитом Эммануилом, и со всеми другими сторонами все необходимые вопросы, чтобы Собор прошел успешно», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, которым Вселенский патриархат подтвердил продолжение процедуры предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, участники которого должны объявить о создании автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и выбрать предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.