Гройсман закрыл заседание Верховной Рады
14:06, 27 января 2015Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман закрыл сегодняшнее заседание парламента.
Депутаты соберутся 3 февраля \ УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, он поблагодарил депутатов за сегодняшнюю работу и напомнил, что следующее заседание состоится во вторник, 3 февраля.
Читайте такжеРада предварительно приняла законопроект, который разрешает ей признавать организации террористическимиКак сообщал УНИАН, депутаты приняли решение о признании России страной-агрессором.
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