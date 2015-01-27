Гройсман закрыл заседание Верховной Рады

14:06, 27 января 2015
Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман закрыл сегодняшнее заседание парламента.

Депутати зберуться 3 лютого \ УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, он поблагодарил депутатов за сегодняшнюю работу и напомнил, что следующее заседание состоится во вторник, 3 февраля.

Читайте такжеРада предварительно приняла законопроект, который разрешает ей признавать организации террористическимиКак сообщал УНИАН, депутаты приняли решение о признании России страной-агрессором.

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