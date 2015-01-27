ВР признала Россию страной-агрессором

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 271 народный депутат из 298 зарегистрированных в сессионном зале. В частности, от Оппозиционного блока за это решение ни один депутат не проголосовал.

Читайте такжеРоссия уже платит высокую цену за нарушение международного права - ПорошенкоСогласно заявлению, Верховная Рада признает Российскую Федерацию государством-агрессором и призывает международных партнеров Украины не допустить безнаказанности виновных за преступления против человечности, совершенные с начала российской агрессии против Украины.

"Признать Российскую Федерацию государством-агрессором, которое всесторонне поддерживает терроризм и блокирует деятельность Совета безопасности ООН, чем ставит под угрозу международный мир и безопасность. А так называемые "ДНР" и "ЛНР" признать террористическими организациями", - говорится в заявлении, которое с трибуны ВР зачитала председатель Комитета иностранных дел Анна Гопко.

В заявлении говорится о необходимости усиления давления на РФ, в том числе путем введения новых секторальных ограничительных мер, санкций, чтобы остановить российскую агрессию и заставить российское руководство выполнить в полном объеме все пункты Минских договоренностей.

Кроме того, в заявлении подчеркивается необходимость прекращения незаконной оккупации и освобождения всех заложников и незаконно удерживаемых на территории РФ граждан Украины, включая народного депутата Надежды Савченко.

"Ограничить полномочия российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы до тех пор, пока РФ не прекратит игнорировать международные требования демократического сообщества", - сказала Гопко.

Также в заявлении говорится о необходимости "оказывать Украине необходимую военную помощь с целью усиления ее оборонительных возможностей, гуманитарную помощь для пострадавшего мирного населения и внутренне перемещенных лиц, способствовать восстановлению критически важной инфраструктуры на Донбассе".

Парламент Украины "призывает международное сообщество признать факт агрессии против Украины, оккупации ее территории и усилить требования о возвращении к международно признанным границам, предотвратив создание опасного прецедента в виде грубого нарушения мирового порядка и системы безопасности, сложившейся после Второй мировой войны", - сказала Гопко.