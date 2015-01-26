Сергеев заявил о присутствии 12 тысяч российских солдат на востоке Украины



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Украинский дипломат отметил, что Украина всегда представляла факты и цифры, которые были подтверждены не только другими национальными компетентными органами, но также и многочисленными незвисимыми наблюдателями и миссиями международных организаций на востоке.

"В прошлый раз в этом зале мы говорили о 9 тыс российских военных, а сейчас речь идет о 12 тысячах (на территории Украины), и также 235 танках, 720 бронетранспортерах, 263 артиллерийских системах... Будет намного легче нам получить какое-нибудь объяснение от российской стороны. Что они делают на суверенной территории Украины? Было бы гораздо проще для всех нас решить эту проблему, если бы они немедленно вывели бы это все...", - подчеркнул Сергеев.

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При этом он обратил внимание, что вместо этого представитель Российской Федерации в ООН Виталий Чуркин по этим вопросам ничего не рассказал, постоянно повторяя как мантру о "перевороте", "Бандере", "фашистах", "антисемитизме", "ущемлении прав русскоязычных", "ущемлении прав населения Донбасса", но ни рау не были высказаны соболезнования жертвам, которые были убиты русскими наемниками в Мариуполе и Волновахе.

"... Я хочу еще раз призвать Российскую Федерацию не играть словами. Здесь не театр. У нас есть много доказательств вашей прямой и косвенной агрессии в Украине", - подчеркнул он.