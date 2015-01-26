Зурабов не пришел на встречу, на которой представили доказательства участия РФ в агрессии против Украины

22:58, 26 января 2015
Война
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Несмотря на публичное приглашение и присланную украинским МИД ноту-приглашение, посол Российской Федерации Зурабов проигнорировал встречу председателя СБУ, министра иностранных дел и заместителя главы АПУ с послами иностранных государств.

Зурабов / i-g-t.org

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

Во время встречи были представлены неопровержимые доказательства участия граждан Российской Федерации в агрессии против Украины.

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Также Лубкивский сообщил, что украинская сторона "готова вернуть российской стороне/родственникам останки одного из участников вражеской диверсионно-разведывательной группы, гражданина Российской Федерации Андрея Емельянова 1974 г.р., который погиб во время боя".

Сообщение by Markian Lubkivskyi.
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