Во время обысков в помещениях УПЦ МП нашли брошюры с пропагандой (фото, видео)

Правоохранители выявили признаки функционирования организованной сети по распространению таких материалов.

Во время обысков отдельных административных помещений Украинской православной церкви Московского патриархата и частных зданий, принадлежащих представителям этой конфессии, правоохранители выявили материалы, разжигающие религиозную рознь.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сотрудники СБУ под процессуальным руководством органов прокуратуры совместно с Национальной полицией выявили признаки функционирования организованной сети распространения подобных материалов.

В течение последних дней правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых изъяли немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни.

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Среди прочего в течение двух суток изъято 75 экземпляров брошюры «Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы», которая уже попадала в поле зрения СБУ и на которую уже есть соответствующее заключение эксперта.

Согласно заключению экспертизы Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертиз, это издание «содержит пропаганду религиозной нетерпимости ... Оскорбляет чувства граждан ... в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную рознь и ненависть».

Другим изъятым материалам квалифицированные эксперты также дадут оценку, отметили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры Павла.