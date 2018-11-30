У настоятеля Киево-Печерской лавры СБУ проводит обыски

Обыски проходят в рамках уголовного дела о разжигании межконфессиональной розни.

Служба безопасности Украины проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры Павла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.

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"Буквально сейчас СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области во исполнение поручения следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киевской области проводит санкционированные следственные действия у настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигание межконфессиональной розни). О результатах обысков будет сообщено дополнительно", - сказал Гуськов.

Ранее наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел попал в раздел "чистилище" на украинском сайте "Миротворец".